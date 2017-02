Fé Menina se apresenta no Teatro Sesc Centro

O grupo Fé Menina canta hoje no Teatro Sesc Centro com o show Fundamental é Mesmo o Amor, às 20 horas, em uma homenagem ao aniversário de 90 anos de nascimento de Tom Jobim, comemorado no dia 25 de janeiro.

Com 22 anos de carreira, o Fé Menina é formado por Bia Tavares, Gilka Martins e Mônica Maranhão, cantoras experts na interpretação de clássicos da MPB, do samba e da bossa nova, além de composições de músicos goianos.

No show, o público vai conferir composições de Tom Jobim e seus parceiros, como Garota de Ipanema, Wave, Águas de Março, Só Tinha de Ser Com Você, Eu Sei Que Vou Te Amar, entre outros.

Ingresso: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia), R$ 7 (comerciários e dependentes) e R$ 8 (conveniados). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.

Taberna

Buteko do Ogro com a banda Caixa Acústica

Toda quinta-feira o Taberna Music Pub promove o projeto Buteko do Ogro ao som de uma banda diferente. Hoje, quem vai ser o responsável pelo agito é a banda Caixa Acústica em uma noite regada a muito pop, rock, blues e reggae, a partir das 20 horas. Entrada gratuita até as 22h30. Av. Laudelino Gomes,

nº 226, St. Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Noite

Tributo a Legião Urbana no Cerrado

O cantor Welder Matos é a atração de hoje na noite de Tributo a Legião Urbana no Cerrado Bar e Cervejaria, a partir das 20 horas.

No repertório, o público vai ser embalado com grandes sucessos de um dos principais nomes do rock brasileiro liderados por Renato Russo. Hits que até hoje são celebrados por diversas gerações, como Faroeste Caboclo, Tempo Perdido, Pais e Filhos, Eduardo e Mônica, Índios, Vento No Litoral, entram no set list. Será cobrado couvert de R$8. Av. T-3, nº 2.456, St. Bueno. Informações: 3274-4615.

Show

Funk e sertanejo na Santafé Hall

A noite de hoje vai ser animada na boate Santafé Hall com shows do funkeiro MC Menor da VG (foto) e a dupla sertaneja Marcos & Iuri a partir das 22h30.

Dono dos hits Vai se Machucar e Só para Meninas, MC Menor da VG é paulista, nascido na Vila Gustavo, em São Paulo - daí o nome artístico - começou a cantar em 2005 fazendo rimas e versos de funk.

Já os cantores Marcos & Iuri uniram seus talentos em 2014 e conseguiram fazer sucesso no universo sertanejo com as músicas Acontece, Sabe Amor e Rebolando e Descendo.

Ingressos: com o nome na lista, homens pagam R$ 40 e mulheres R$ 20. Sem os nomes, homens pagam R$ 70 e mulheres R$ 40. Avenida 136, nº 222, Setor Marista. Mais informações: 3945-7980.