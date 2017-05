Fãs pagam até R$ 1,2 mil em consulta com ex-BBB Marcos

O ex-BBB Marcos Harter retomou a carreira de cirurgião plástico após o fim do programa e está rodando o Brasil com consultas. Porém, a agenda do médico tem sido lotada pelos fãs que chegam a pagar até R$ 1,2 mil para ter a chance de ficar próximo e conversar com o profissional. O valor foi apurado pelo UOL.

“A consulta aqui em São Paulo está bem cara, eu jamais imaginei cobrar esse valor, e o pessoal está pagando. Eu não sou clínico, sou cirurgião, eu faço consulta porque a partir dela vira cirurgia. Eu não pagaria... tenta me encontrar em outro lugar, no encontro dos fãs”, disse Marcos durante uma transmissão ao vivo em seu Instagram na última segunda-feira (22).

Após quase dois meses do fim do reality show, o cirurgião tem atendido, em média, por 40 minutos em São Paulo, onde atende em uma clínica no bairro do Paraíso. Ele seguirá as consultas no local até sexta-feira para retomar as viagens em junho.

E houve um aumento significativo: duas semanas atrás, o valor passado para a reportagem era de R$ 600. E o pagamento tem de ser feito antes da consulta, via depósito bancário ou transferência identificada.

Também na transmissão ao vivo, o médico confirmou que o valor subiu recentemente e disse que se sente culpado por ter pouco tempo para as fãs no consultório.

“Tenho que atender em 20 minutos, então [a pessoa] entra, bate uma foto e fala alguma coisa, dá um presente. Sabe, eu me sinto meio culpado de pegar o presente e ‘ah tá, tchau’. Deixa pra entregar quando a gente se encontrar num encontro de fãs e quem quiser vir pra consultar, beleza. A consulta aumentou e o valor vai ser abatido se o paciente fechar a cirurgia, pelo menos aqui em São Paulo. E se não for pra fazer cirurgia, não gasta esse dinheiro pra vir me dar um beijo, um abraço. Pode fazer de graça no aeroporto, no encontro de fãs”.

Recentemente, Marcos anunciou uma nova empreitada: um canal no YouTube para falar de medicina. As gravações começam neste final de semana, segundo a assessoria de imprensa do médico. A passagem do médico pelo "BBB17" foi conturbada. Ele foi expulso na reta final ao ser acusado de agredir Emilly, sua namorada no reality.