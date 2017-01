Fãs lotam shopping para assistir à pré-estreia de "Eu Fico Loko" com presença de Youtuber

Uma multidão de fãs se reuniu no Goiânia Shopping pata assistir à pré-estreia do filme Eu Fico Loko, às 10h30, no Kinoplex, com a presença do youtuber Christian Figueiredo, neste sábado.

Ao todo, 558 fãs assistiram ao filme em duas salas do cinema. Eles esperaram a abertuda do shopping desde às 7h para comprar ingressos.

O youtuber de 22 anos que nasceu em Blumenau (SC) é sucesso no Brasil e é seguido por mais de 7 milhões no seu canal no YouTube. Os ingressos para a sessão custaram R$ 50.

Dirigido por Bruno Garotti e produzido por Júlio Uchôa, Eu Fico Loko retrata a trajetória do youtuber a partir da adolescência, quando ele sonhava em se tornar conhecido, conquistar uma garota e descobrir sua vocação para o futuro. No papel do protagonista, além do próprio Christian, os atores Cauã Gonçalves Pereira e o goiano Filipe Bragança interpretam o artista em duas fases diferentes, com 10 e 15 anos.