Fãs de Eduardo Costa reclamam de show cancelado em Itaberaí

O cantor sertanejo Eduardo Costa faria um show neste domingo (27), em Itaberaí, mas a apresentação foi cancelada, o público não gostou e reclamou nas redes sociais.

De acordo com a Talismã, empresa que representa o artista, o show não aconteceu por quebra de contrato do contratante, mas a defesa dos organizadores do evento afirmam que os pagamentos foram feitos e que o público vai receber o dinheiro de volta.

“Nesta semana que vem os organizadores vão criar um novo perfil nas redes sociais para facilitar o contato com o público e organizar a devolução do dinheiro”, disse ao G1 o advogado Wilton Gomes, que representa os empresários.

Segundo o advogado, quem não cumpriu o contrato foi Eduardo Costa já que haviam sido feitos depósitos de R$ 96 mil na conta do sertanejo. “Os empresários têm comprovantes do pagamento de mais de 50% do valor acordado. Estava combinado, em contrato, que o restante seria repassado com dinheiro da bilheteria. Eles é que quebraram o contrato ao cancelar a apresentação. Há boatos de que ele teria cancelado o show porque a cidade é muito pequena e não teria público para ele, mesmo os ingressos estando esgotados para cerca de 7 mil pessoas”, informou.

Ainda de acordo com o comunicado da Talismã em uma rede social, “Eduardo Costa lamenta o ocorrido e espera encontrar o público de Itaberaí em breve”. Quem iria assistir o show lamentou o cancelamento e alguns até apoiaram o sertanejo. Veja as reações abaixo.