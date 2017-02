Fãs da dupla Henrique & Juliano se mobilizam para eliminar Emilly do "BBB"

O paredão desta semana do "Big Brother Brasil 17" está mobilizando fãs da dupla sertaneja Henrique & Juliano para eliminar Emily, que está na berlinda com Manoel e Vivian. No Twitter, a campanha #ForaEmily estava entre os assuntos mais comentados nesta segunda-feira (20).

Emily ganhou a antipatia das fãs, porque já namorou Juliano e revelou detalhes do relacionamento na casa do BBB, incluindo comentários negativos sobre o ex-namorado.Os fãs da dupla sertaneja não gostaram nada da história e estão fazendo campanhas nas redes sociais para eliminar a moça do reality show.

Confira abaixo alguns comentários:

@_HeJVidas Vou eliminar ela pelas atitudes, só falta chorar e se arrastar no chão como uma criança quando não tem o que quer. #ForaEmilly — Me beija H&J❤ (@ShineHenrique__) 20 de fevereiro de 2017

Agora nós,fãs de Henrique e Juliano vamos tirar a falecida lá de dentro pra ela continuar sendo falsa aqui fora rsrsrsss #bbb17 #foraemilly — Malu (@_HeJVidas) 20 de fevereiro de 2017

Um dos maiores fcs de hej que vc respeitaaa, vamoooo q dá p eliminar #ForaEmilly, Malu óki p ti ♥️♥️♥️ https://t.co/nd4pQ8eXcH — isa 🚲 (@dislecsa) 20 de fevereiro de 2017