Fãs criticam Katy Perry por "piada" sobre Britney Spears careca

Desde a noite deste domingo (12), circula um burburinho na internet a respeito da declaração suspeita de Katy Perry durante o tapete vermelho da cerimônia do Grammy. Tudo por causa de uma piada fazendo referência a um dos períodos mais difíceis da carreira da colega, Britney Spears.

Em uma entrevista, abordada sobre seu novo visual loiro, a cantora lembrou ter usado todos os cabelos possíveis e que e a única coisa que resta a fazer agora é raspar a cabeça. "O que eu estou guardando para quando tiver um colapso público. Estou quase a momentos de passar por isso”, cutucou Katy.

Os fãs de Britney não viram maldade nos comentários de Katy Perry, que fazem referência a um período vivido há 10 anos pela cantora quando, sofrendo de estafa física e mental, ela chegou a ser internada em um centro de reabilitação para dependentes químicos e a aparecer careca em público.

Nem Katy Perry nem Britney Spears se manifestaram até agora sobre os comentários, que para alguns, pode ter sido uma crítica e, para outros, apenas uma forma equivocada de se expressar.

Repercussão

As fotos de Britney sem cabelo e à beira de um ataque de nervos em uma rua de Los Angeles rodaram o mundo na época, rendendo comentários maldosos e manchetes sensacionalistas em revistas de celebridades.

"Nós estamos exigindo um pedido formal de desculpas a Britney Spears, com pelo menos 1500 palavras. Padronizado. Postado no Instagram até a meia-noite", postou um fã de Britney Spears neste domingo no Twitter.

"Katy Perry, você precisa pedir desculpas. Que vergonha. A Britney nunca depreciou ninguém", escreveu outro. "É absolutamente vergonhoso que a Katy Perry tenha dito algo tão insensível sobre a saúde mental da Britney Spears", postou um outro fã.

Se não são exatamente amigas, Katy e Britney já se juntaram para fazer música. Perry apareceu em "Passenger", incluída no álbum "Britney Jean" (2013) de Spears. A dupla compôs a música ao lado de Sia, Andrew Swanson e Diplo.