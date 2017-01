Fã invade palco para abraçar Bell Marques em show de Ano Novo e os dois vão parar no chão; veja

Durante a festa "Celebretion", na madrugada deste domingo (1), comemoração de Ano Novo em Maceió, uma fã do cantor Bell Marques invadiu o palco para abraçá-lo e caiu, junto com um cantor, depois que um segurança tentou impedí-la de se aproximar.

O ex-vocalista do grupo Chiclete com Banana estava no meio de uma música quando a moça invadiu o palco. Após o incidente, o cantor postou em sua página do Facebook desejando aos fãs "que todos os sentimentos bons se renovem em nossos corações e que possamos ser a diferença que queremos ver no mundo nesses próximos 365 dias", mas não comentou sobre o caso.

Assista ao vídeo: