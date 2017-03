Fã de Beyoncé que recebeu ligação da cantora não resiste ao câncer e morre

Ebony Banks, a adolescente que recebeu uma ligação de Beyoncé pelo Facetime no último dia 22, não resistiu ao câncer e morreu neste domingo, 26.



O sonho da garota era conversar com a cantora e foi realizado graças a uma campanha online criada pelas amigas de Ebony. A hashtag #EbobmeetsBeyoncé (Ebob encontra Beyoncé) foi postada em diversas redes sociais e chegou até a cantora.



Beyoncé ligou para Ebony via Facetime, aplicativo de ligações em vídeo, e disse: "Eu te amo", com um largo sorriso no rosto, ao que a menina respondeu: "Eu te amo, Beyoncé".