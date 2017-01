Fátima Bernardes volta de férias e agradece carinho recebido após acidente do filho

A apresentadora Fátima Bernardes retornou das férias nesta segunda-feira (23), e já agradeceu, pela primeira vez, o carinho e apoio que recebeu dos fãs após o acidente de carro do filho, Vinicius Bonemer, de 19 anos, no dia 3 de janeiro em uma estrada na região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

"Queria muito agradecer a você aí , do outro lado da telinha, que neste início de ano, que não foi fácil, me mandou muitas mensagens de carinho. Muitas orações e energia positiva, que certamente ajudaram muito neste momento", contou a jornalista na abertura da atração.

Ela ainda quis compartilhar um pensamento: "Recebi uma frase que quera muito compartilhar, 'quando a situação for boa, desfrute-a. Quando for ruim, transforme-a. Quando não for possível de ser transformada, transforme-se'".

Acidente

Vinícius, que estava dirigindo um VW Golf, não ficou gravemente ferido, mas seu amigo, Giuliano Castro, sobrinho da atriz Adriana Esteves, estava dormindo no banco de trás e teve traumatismo no tórax e lesões na coluna. Ele ficou internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Vitoria, na Barra da Tijuca.

Amigos do jovem fizeram uma campanha de doação de sangue para ajudar o rapaz durante sua recuperação. O ator Luigi Baricelli, pai de um amigo de Vinícius, divulgou a iniciativa no Instagram.

Beatriz Bonemer, irmã de Vinícius, publicou uma foto no sábado (21), após Giuliano receber alta do hospital. "Giuliano, essa é só uma parte da torcida enorme por sua recuperação!! Amamos você!", escreveu ela.