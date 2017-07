Fábio Porchat e Miá Mello encenam "Meu Passado Me Condena" em Anápolis e Goiânia

Começou como série de TV, fez milhões de espectadores no cinema (e por isso ganhou continuação), aportou nas livrarias e agora excursiona pelos palcos de teatro do Brasil. Não há dúvidas de que a franquia Meu Passado Me Condena é um fenômeno. Capitaneada pelos atores Fábio Porchat e Miá Mello, a comédia será encenada nesta sexta-feira (28), às 19 horas, no Teatro São Francisco, em Anápolis. Em Goiânia, a apresentação será no sábado (29), às 19 horas, no Teatro Rio Vermelho. A procura por ingressos foi tão intensa que a produção abriu sessão extra às 21h30.

“Acho que o segredo do sucesso de Meu Passado Me Condena é o fato do texto falar sobre relacionamentos. Todo mundo acaba se identificando com a história. E isso faz com que o público leve um pouco do projeto para casa”, explicou o multitarefa Fábio Porchat, ao POPULAR. Miá Mello faz coro com o parceiro: “Quem não tem ou não conhece um casal parecido? Quem não tem uma sogra que é terrível como aquela da história? Essa identificação faz com que as pessoas gostem bastante do texto”, avalia.

Para os fãs da franquia, uma boa notícia. A peça dirigida por Inez Viana aborda o início da história dos protagonistas. É uma espécie de preâmbulo da trama da TV e do cinema. “É como se fosse o início. É a noite de núpcias deles. Saem do casamento e vão para o apartamento pegar as malas e descansar”, conta Miá. Na história, Miá e Fábio se conhecem na fila do banheiro de uma festa e um mês depois se casam. Ao chegar no apartamento, após casamento, começam a discutir a relação. É o início do riso.

O casal até tenta entrar no clima para a noite de núpcias, mas o apartamento pequeno, os presentes que não agradam, as duas famílias e - pior - o fato de não saberem nada sobre o passado um do outro começa a interferir na lua de mel. Ao lidar com a identificação da plateia, os atores começam a arrancar risos. O texto de Meu Passado Me Condena - A Peça é da escritora Tati Bernardi, que também assinou os roteiros da série e filmes homônimos, ambos produzidos por Mariza Leão e dirigidos por Julia Rezende.

As obras de Tati falam particularmente ao público formado por mulheres jovens, e algumas possuem leves nuances feministas. Os diálogos são rápidos e as piadas certeiras. Um dos trunfos é falar com humor sobre assuntos que nem sempre são levados com tanta leveza, ainda mais quando o assunto é relacionamento amoroso. Lidar com humor os encontros e desencontros talvez seja a melhor lição do espetáculo. A boa química entre Fábio - onipresente na TV, cinema, publicidade e internet com seu Porta dos Fundos - e Miá também conta pontos.

SERVIÇO

Espetáculo: Meu Passado Me Condena - A Peça

Anápolis

Data: Sexta (28), às 19 horas

Local: Teatro São Francisco. Av. Pinheiro Chagas, nº 500, Jundiaí.

Telefone: 3702-9511

Ingressos: R$ 160 (inteira). Último lote

Goiânia

Data: Sábado (29), às 19h e às 21h30

Local: Teatro Rio Vermelho. Rua 4, nº 1400. Centro. Telefone: 3219-3473

Ingressos: R$ 120 (inteira)

Informações: 4141-2270 ou culturadoriso.com