Fábio Coelho abre mostra em Caldas Novas

O artista plástico Fábio Coelho está com exposição Jornadas Nossas de Cada Dia aberta no espaço cultural que leva seu nome em Caldas Novas e foi inaugurado recentemente.

A mostra está inserida no projeto Arte/Calçados, que destaca peças como quadros (foto), esculturas e objetos, concebidos com pedaços de calçados, além de outros tipos de materiais recicláveis. O uso calçados como o objeto representa caminhadas, jornadas e histórias de vida. Entre temas estão as relações humanas, meio ambiente e histórias infantojuvenis. O artista já realizou exposições individuais e coletivas no Sul do Brasil, onde ele viveu por três anos. Ao todo estão sendo exibidas 45 peças na atual exposição.

Visitação de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9h ao meio-dia. Entrada franca. Rua 99, qd. 48, lt.14, Itaguai 3, Caldas Novas. Informações: (64) 99316-7417 e 3454-2174.