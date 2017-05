Extensões da arte da dança

“O projeto Olhares pra Dança é um presente para a comunidade por meio de uma exposição conceituada com fotos e declarações da dança do Estado, num formato arrojado e moderno que une artes plásticas com aula de história. Essa mostra traz o desenvolvimento das artes local num período do não-digital”, aponta o diretor de teatro e coreógrafo Duda Paiva, que participa da expos...