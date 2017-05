Exposição Noivas Inesquecíveis

A exposição fotográfica Noivas Inesquecíveis fica em cartaz no piso 3 do shopping Flamboyant até o próximo dia 31 de maio. O evento é uma releitura de fotos de noivas célebres como Grace Kelly, Lady Diana, Priscilla Presley, Madonna e outros ícones de beleza e personalidade. As fotos coloridas e em preto e branco foram reproduzidas em tamanho 60cm X 1m. As modelos fo...