Exposição Legados da Grécia segue aberta no Flamboyant

A exposição Legados da Grécia está aberta a visitação até o dia 30 de abril no Flamboyant Shopping Center.

Em uma viagem no tempo, o s visitantes poderão conhecer um pouco de 4 mil anos de história e da cultura grega, como os dez principais legados que surgiram na Grécia e ainda exercem sua influência no mundo moderno: Arte, Arquitetura, Filosofia, Literatura, Teatro, Música, Mitologia, Esporte, Medicina, Ciências, Política.

Ao todo, mais de 150 artefatos podem ser conferidos entre esculturas, réplicas das coleções dos renomados museus da Europa, além dos principais sítios arqueológicos. A entrada é franca. Jamel Cecilio, nº 3.300, Jardim Goiás.

Concerto

Orquestra Filarmônica da Aliança comemora aniversário com música

A Orquestra Filarmônica da Aliança celebrará duas décadas de atuação com uma apresentação na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campinas, hoje, a partir das 19 horas. Criada em 1995, a orquestra, em sua primeira formação, era constituída por membros da Assembleia em conjunto com músicos militares. A iniciativa foi do maestro, sargento e musicista do exército Wagner Ungarelli, que rege o grupo ainda hoje. Com cerca de 120 membros em sua formação atual, a orquestra já se apresentou em Goiânia, Brasília e em congressos evangélicos. A entrada é gratuita. Rua Senador Jaime, nº 715, Campinas.

Lazer

Tatuagem e chá no espaço Rock

A 1ª edição do The Flash Day Tattoo, realizado pelo Casulo Moda Coletiva, desembarca hoje no Espaço Rock a partir do meio-dia. Com estilos de tatuagens para todos os gostos, o público vai poder escolher o melhor traço com os profissionais Bru Simões (Vitória), Derik Sorato (Brasília), Danovann e Russalem, ambos de Goiânia. Além disso, o evento conta com música de qualidade e chás de mais de 120 sabores. Ingresso: R$5. Rua 9, nº 2.316, Setor Marista.