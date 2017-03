Exposição icônica sobre o Nirvana vem ao Brasil após seis anos em Seattle

A exposição "Nirvana: Taking Punk to the Masses", em cartaz há seis anos em Seattle, EUA, vai desembarcar no Brasil ainda no primeiro semestre. Instalada no The Museum of Pop Culture de Seattle (MoPOP), a mostra tem mais de 200 peças raras entre instrumentos, fotos, vídeos, depoimentos, álbuns, objetos pessoais, cartazes, entre outros, que vão desde a origem do grupo, em Aberdeen, às grandes turnês internacionais.

A exposição chega ao Brasil nos primeiros seis meses deste ano e passará por São Paulo e outro Estado, ainda a ser definido. A turnê faz parte da Samsung Rock Exhibition, feita em parceria com o Ministério da Cultura.