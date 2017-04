Exposição fotográfica destaca o patrimônio e o estilo art déco goianiense

A exposição fotográfica “Goiânia Capital Art Déco”, será aberta na noite desta quinta-feira (27), na Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia. O acervo é composto por fotografias que trazem um olhar sobre o patrimônio arquitetônico goianiense com a assinatura dos fotógrafos Adhemar Gomes, Gutto Lemes, Laurence Lalloué, Marilene Machado e Rosary Esteves.

Durante o evento será apresentado o acervo do Instituto Cultural José Mendonça Teles, além de apresentações artísticas e projeção de curtas metragens, para relembrar as conexões culturais entre as capitais francesa e a goiana.

A exposição é realizada pela Aliança Francesa de Goiânia em parceria com a Sociedade Art Déco Goiânia e com apoio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). O evento contará ainda com a presença do embaixador da França no Brasil, Laurent Bili.

Serviço

Goiânia Capital Art Déco

Horário: 19h

Local: Vila Cultural Cora Coralina (Rua 3, esquina com Av. Tocantins, Centro)

Entrada gratuita