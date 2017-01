Exposição fotográfica de Luciano Diniz e literatura de Silvio Sousa movimentam Vila Cultural

Em mais uma quinta-feira marcada pelo jazz, o restaurante Coralina do Mercure Hotel abre suas portas para grandes clássicos de Frank Sinatra, Louis Armstrong, além de uma mistura com blues e MPB. O projeto Uma Noite à Luz de Jazz conta com a apresentação do baixista Bororó, o guitarrista Emídio Queiroz, o baterista Marcos Xará e o saxofonista Evaldo Robson. Nos vocais, a cantora Regiânea Costa interpretando grandes canções. Couvert artístico: R$ 10. Avenida República do Líbano, nº 1.613, Setor Oeste. Mais informações e reservas: 3605-7571

A Spinning Rock Band se apresenta amanhã no Moby Dick Pub com o show Tributo aos mestres do rock, às 22 horas. Formada pelos músicos Frydinho (guitarras e back), Moka Nascimento (bateria e back) e Dema Moreira (baixo e voz), a banda vai interpretar grandes sucessos do rock progressivo, como Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Santana, Deep Purple, Black Sabbath, entre outros. Ingresso: R$ 10. O Moby Dick Pub fica na Avenida Mutirão c/ Avenida T-2, Galeria Casablanca, Setor Bueno

A Vila Cultural Cora Coralina promove amanhã a abertura da exposição Resíduos de uma Goiânia em Preto e Branco e o lançamento do livro homônimo, às 19h30. As fotos são de Luciano Diniz e o texto de Silvio Sousa, funcionários da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que por anos trabalharam na limpeza urbana da cidade. Luciano e Silvio começaram a trabalhar juntos em projetos culturais em 2004 e desde então têm captado diferentes pontos de vista da cidade como trabalhadores na limpeza urbana, como testemunhas e observadores do dia a dia da capital. O olhar dos profissionais está presente na obra valorizando belezas que muitas vezes passam despercebidas na correria do cotidiano. A exposição fica aberta a visitação até o dia 20 de fevereiro, de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas. A Vila Cultural Cora Coralina na Rua 3, Centro.

Música

Noite de eletrônica no Bolshoi

O projeto Vortex volta a invadir mais uma vez o Bolshoi Pub, a partir das 21 horas.

Hoje o agito fica por conta da música eletrônica dos DJs Ruxell, Neguim Beats e Orange Boy, dando espaço para a trap music e a future beats, duas grandes linhas em ascensão no circuito do gênero. Ingressos: R$ 20 (antecipados) e R$30 (na porta). Rua T-53 com Avenida T-2, nº 1.140, Setor Bueno. Mais informações: 3241-0731.

Colônia de férias

Palhaços na Casa da Praça

Os palhaços Chocolate e Pimentinha animam a tarde de hoje na Casa da Praça Espaço Recreativo com a apresentação de um espetáculo circense, das 13h30 às 17h30.

A diversão é garantida com espetáculo circense cheio de alegria e bom humor. A programação especial do espaço recreativo se estende até o dia 27 e podem participar crianças de 2 a 10 anos de idade. A Casa da Praça fica na Rua T-16, nº 71, Setor Bueno. Informações: 3092-3661.

Férias

Discovery Camp no Shopping Bougainville

Até o dia 12 de fevereiro o Shopping Bougainville promove o Discovery Camp, uma simulação de acampamento para as crianças se divertirem com a família.

O Espaço Cultural está montado no Piso 1 com atividades em circuitos de 60 minutos com oficinas e brincadeiras focadas em trabalho em equipe, a lealdade, prática de boas ações, respeito aos animais e preservação da natureza (lemas do escotismo). O espaço funciona das 18 às 20 horas, sendo duas turmas por dia, duração de 1 horas cada turma, com capacidade de 32 crianças. A atividade é gratuita. Rua 9, nº 1.855, St. Marista.

Discotecagem

Ao som do DJ B Negão

Bananada Blind Party faz o esquenta para o festival no Rock

O Festival Bananada 2017 só acontece nos dias 8 a 14 de maio no Centro Cultural Oscar Niemeyer mas hoje já começa um esquenta com a Blind Party no espaço Rock, a partir das 19 horas.

O agito começa com o DJ Laurent F., profissional franco-paulista radicado recentemente em Goiânia e anfitrião no novo palco eletrônico do Bananada. Às 20h30, quem comanda as pick ups é o DJ Mancha com repertório indie.

Outro grande destaque da noite e convidado ilustre é o rapper B Negão, ex-Planet Hemp. A discotecagem será focada em soul, funk, beats e rocks. Desde que saiu em definitivo do Planet Hemp em 2001, atua com o projeto Seletores de Frequência e Instituto, com um som que faz uma mistura de rap, hardcore, dub, funk e com letras repletas de crítica social. À meia-noite o DJ Daniel de Mello assume o som.

O Rock fica na Rua 9, nº 2.316, Setor Marista. Ingresso: R$ 15.