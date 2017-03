Exposição ‘Elas por Elas’ retrata mulheres em momento de superação

Mulheres que superaram limites e desafios por causa do câncer posaram para as lentes das fotógrafas Rosary, Regina e Raquel Esteves, da Casa de Fotografia. O público poderá conferir o resultado deste trabalho na exposição “Elas Por Elas”, que será inaugurada nesta terça-feira (21), às 19 horas, no hall de entrada do Grupo Jaime Câmara, como uma homenagem ao Mês da Mulher. As mulheres que participaram do projeto estão entre os convidados para o vernissage, que tem apoio de Ludovica.

Para selecionar as mulheres, as fotógrafas pediram, pela internet, o envio de depoimentos de interessadas em participar do projeto. De todas as histórias recebidas, escolheram 11 casos de mulheres em diferentes faixas etárias e com histórias de vida diversas. “O nosso objetivo é mostrar o quanto a mulher é forte. Quem dirigia a sessão de fotos eram elas. Cada uma escolheu ser representada como queria”, explica Rosary Esteves.

Maquiagem e cabelos foram feitos por Evando Filho, também parceiro do projeto. Além dos cliques, as protagonistas gravaram depoimentos em vídeo, que serão exibidos durante a exposição.



Exposição fotográfica ‘Elas por Elas’

Vernissage: 21/3, às 19 horas – Exposição até 2/4

Hall de entrada do Grupo Jaime Câmara - Rua Thomas Edson, 400, Setor Serrinha

Entrada Gratuita

Informações: 3250-1082