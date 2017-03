Exposição Elas por Elas está aberta a visitação e retrata mulheres em momento de superação

O hall de entrada do Grupo Jaime Câmara ganhou toques especiais e femininos com a exposição Elas Por Elas, aberta a visitação até dia 2 de abril. O projeto é uma homenagem ao Mês da Mulher e tem apoio da plataforma feminina Ludovica. Com fotografias feitas pelas lentes das fotógrafas Rosary, Regina e Raquel Esteves, da Casa de Fotografia, a exposição apresenta registros de mulher...