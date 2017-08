Exposição de Juliano Moraes marca reabertura do salão principal do MAC

Uma gigante caixa de maribondos instalada na fachada do Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC) desperta a curiosidade e ao mesmo tempo interfere no design do local. A instalação faz parte do conceito da exposição individual Contrarquitetura, do artista plástico Juliano Moraes, com abertura nesta terça-feira, às 20 horas, no salão principal do MAC. A curadoria é de Gilmar Camilo. “É uma força oculta que se transforma e que sai da ordem natural das coisas”, explica Juliano.

A exposição marca também a reabertura do museu, que ficou fechado para adequação de normas de segurança e reformas desde dezembro de 2015, quando foi ocupado pelos trabalhos da artista Bia Dória. A mostra de Juliano, que fica em cartaz até 20 de outubro na cidade, é composta por cerca de 50 peças, entre esculturas, desenhos e instalações. As obras produzem um discurso de confronto a todo tipo de arquitetura social. “Estou discutindo paisagem”, argumenta Juliano.

Outra obra que representa o conceito da temática é uma grande escultura batizada de Líder Empacotado, feita com madeira e lona. A inspiração foi um lugar que parecia um cemitério de estátuas em São Paulo que o artista conheceu durante uma visita à capital paulista. “Comecei a pensar nessa memória desses heróis esquecidos. O Lenin ganhou um monumento assim apontando para o futuro”, cita Juliano. Segundo ele, a peça representa as “verticalidades” do mundo.

A mostra ainda significa o retorno do artista para uma individual no MAC. A estreia foi em 2001, com Ne-Uter, quando o museu ainda era parte do Centro Cultural Octo Marques, no Parthenon Center. “A minha obra atual está mais madura e consistente. Antes eu pensava a paisagem de uma maneira ainda muito incipiente. Eu tinha uma radicalidade, mas era algo cru e selvagem. Agora, tem uma nova ordem discutível e sofisticada. Tem nuances de percepção”, diz.

Foram quase cinco anos de produção para a nova individual. Juliano buscou referências em novas e velhas leituras, em caminhadas pelas ruas da capital, em programas de TV, conversando com amigos, em debates no âmbito da universidade, em viagens pelo Estado, dentro do seu ateliê e até mesmo no espaço do museu. “O meu processo criativo é muito amplo e captado em detalhes. Os meus desenhos, por exemplo, são uma forma de pensamento”, reflete o artista.

O Artista:

Juliano Moraes, 45, nasceu em Goiânia e começou a carreira como artista plástico ainda na adolescência. Ele passou pela escola de formação do Museu de Arte de Goiânia (MAG) e abriu a primeira exposição aos 18 anos quando foi premiado na 2ª Bienal de Goiás. Também participou da Bienal do Mercosul, do Panorama da Arte Contemporânea de Brasília e da Bienal das Américas. A sua obra já foi exposta em importantes salões, museus e galerias, como o MAM do Rio de Janeiro, o MAC de São Paulo, Casa das Rosas (SP) e Museu de Arte de Brasília. “Eu tenho poucas, mas boas mostras na minha trajetória”, afirma. É formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás (UFG), com mestrado em Poéticas Contemporâneas pela Universidade de Brasília e é professor de Teoria e Processos da Arte Contemporânea desde 2010 da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Ali, desenvolve pesquisa sobre arte e psicanálise e coordena o Programa de Artes Integradas – Frestas e o Festival Experimental de Artes – Refluxo. “De 2007 até 2013, fiquei concentrado na minha carreira acadêmica e produzindo menos”, ressalta.