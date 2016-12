Experimentar, lembrar e reviver

Desde que Freud, o pai da psicanálise, começou se debruçar em estudos da mente humana, a memória ganhou destaque entre pesquisadores sobre a importância na formação do que nos tornamos ao longo do tempo. Se por um lado experiências traumáticas e negativas podem se tornar empecilhos, por outro as boas lembranças nos motivam a seguir, apontam especialistas.E você, no turbilhão da vid...