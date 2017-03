Experiência é grande aliada de escritores

Mais de 200 títulos em catálogo, 30 milhões de exemplares vendidos e recentemente um de seus livros indicado na lista da Internacional Board on Books for Young People, dos Estados Unidos. Prestes a completar 87 anos, seria de se esperar que a escritora Ruth Rocha, referência na literatura infantil no País, desse a carreira por encerrada, certo? Não. Ela acaba de la...