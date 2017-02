Exibidos na mostra, A Chegada e Moonlight são maiores premiados do Sindicato dos Roteiristas

Conhecida como termômetro do Oscar, a premiação do Sindicato dos Roteiristas de Hollywood anunciou os vencedores neste domingo (19), em cerimônias simultâneas em Nova York e Los Angeles.Surpreendendo todas as expectativas sobre La La Land, Moonlight (foto) ganhou o prêmio de melhor filme e A Chegada o de melhor roteiro adaptado. Na categoria de séries de televisão...