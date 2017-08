Executiva no Palco: show comemora Dia dos Pais em shopping de Goiânia

O projeto Executiva no Palco realiza o show "Como nossos Pais", nesta quinta-feira (10), a partir das 20 horas, na praça de eventos do Goiânia Shopping, no Setor Bueno. O evento gratuito faz parte da programação da campanha de "Dia dos Pais" do centro comercial.

A cantora Ariane Toga e os músicos Everson Cândido e Marcelo Carvalho subirão ao palco com o melhor dos anos 80, com sucessos de Tears for Fears, Cyndi Lauper, Tina Tuner, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Queen, U2, Cássia Eller, Ira e outros.

Na sexta-feira (11), às 18 horas, a Banda The Duo fará show com repertório de rock nacional e internacional, na praça de alimentação do shopping. Já no sábado (12), será a vez da aula-show “O que tem de especial na cerveja especial?”, com os mestres cervejeiros Edmilson Ferreira e Leandro Monteiro. O encontro vai ajudar o público a desvendar o mundo cervejeiro, abordando informações sobre água, maltes e lúpulos.