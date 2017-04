Exame de Emily vaza e médico ameaça processar Marcos

O exame médico efetuado nas dependências da Rede Globo, ainda durante o Big Brother Brasil após suspeitas de agressão, vazou nas redes sociais no começo da semana. O relatório apontou que a campeão do reality, Emily, se queixava de dor em manobras de compressão no punho direito sem sinais de lesões de escoriações e que apresentava pequeno hematoma roxo claro na região posterior do braço esquerdo e outro no antebraço direito

O documento foi utilizado como prova para o cirurgião Marcos Harter fosse denunciado por agressão pelo Ministério Público. O exame foi feito pelo médico Elmo Marques Carneiro Filho. O advogado do profissional diz ao site UOL que pretende processar Marcos pelo vazamento, apesar de o exame ter sido publicado no Twitter por um fã clube do ex-BBB e não em seu perfil oficial.

O advogado, Ralph Lichotti, disse ao portal que o médico Elmo Marques não pode conceder entrevista sobre fatos que envolvem a sua paciente pela Ética Médica que impõe o sigilo profissional.

"Esse cuidado, que todo verdadeiro esculápio deve ter, com os pacientes seus, ou de outros médicos, o Dr. Elmo sempre observou, em seus mais de 50 anos de clínica médica dedicada à nobre missão de mitigar o sofrimento humano; mas não vem demonstrando a mesma circunspecção o Dr. Marcos de Oliveira Härter, pelo que será processado judicialmente nas próximas horas, ante o vazamento indevido de atestado médico", se pronunciou o advogado ao portal de notícias que afirma ter procurado a assessoria de Marcos Harter para comentar o caso, mas não obteve resposta.