Exame da mulher do cantor Victor comprova que não houve lesão corporal, diz delegada

A delegada Danúbia Quadros, chefe da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (Demid) de Belo Horizonte, divulgou nesta segunda-feira (13) que o resultado do laudo de lesão corporal de Poliana Bagatini Chaves, que tem 29 anos e está grávida, foi negativo.

A mulher do cantor Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, prestou queixa contra o marido em fevereiro, alegando que foi agredida. O exame foi realizado no Instituto Médico Legal (IML) da capital mineira.

De acordo com o G1, a Polícia Civil chegou a divulgar nesta manhã que a investigação estava concluída, mas Danúbia afirmou que tem 30 dias para finalizar o inquérito e está aguardando o laudo pericial das imagens do circuito interno do prédio onde a suposta agressão.

Segundo Danúbia, a briga entre o casal teria sido motivada por um desentendimento após o cantor ter levado a filha para a casa da mãe dele sem o consentimento de Poliana. O casal e a mãe do cantor moram no mesmo prédio.

No último domingo (12), Victor prestou depoimento, que durou cerca de duas horas. Também foram ouvidas a mãe dele, Marisa Chaves Zapalá Pimentel, de 65 anos, e a irmã, Paula Chaves Zapalá Pimentel. Todos os envolvidos já prestaram esclarecimentos à polícia, inclusive um segurança. O caso foi distribuído a um juiz, que expediu um mandado para que a polícia tivesse acesso às imagens do circuito de segurança do prédio.

Denúncia

O cantor sertanejo Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, foi acusado de agressão pela mulher, Poliana Bagatini, no dia 24 de fevereiro. De acordo com o jornal mineiro O Tempo, Poliana disse no boletim de ocorrência que, após uma discussão, ela foi jogada no chão pelo cantor, que ainda a chutou.

Ela tentou sair de casa, mas foi impedida por Victor. Uma vizinha do casal, que ouviu a briga, conseguiu ajudar Poliana a deixar o local.