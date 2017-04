Ex-Spice Girl Mel B diz temer por sua vida após pedir o divórcio

Os advogados de Mel B, 41, conseguiram uma ordem de restrição nesta segunda (3) forçando o ex-marido da cantora, Stephen Belafonte, a ficar longe dela e de seus 3 filhos. Ele também foi forçado a deixar a casa da família. As informações são do site americano "TMZ".

Ainda assim, segundo a publicação, a ex-Spice Girl diz temer por sua vida e pela das crianças. Ela entrou com pedido de divórcio em março e afirma que o marido é "um monstro".

Segundo o TMZ, a cantora teria dado um depoimento em que consta um histórico de abusos em seu relacionamento com Stephen.

Tudo teria começado em 2007, no primeiro ano de casamento deles, quando Mel relata ter sido sufocada e jogada no chão antes da gravação do último episódio do programa "Dancing with the Stars".

Em 2012, o marido a teria agredido durante uma gravação do "X Factor" por ciúmes de Usher. A cantora teria ficado com os lábios machucados. Ainda de acordo com o relato, Belafonte se justificou dizendo que ela deveria ter pensado nisso antes de decidir flertar com Usher.

No depoimento, a ex-Spice Girl também teria afirmado que Stephen engravidou a babá e queria que todos morassem juntos, mas depois exigiu que a empregada abortasse.

Mel B relata ainda, segundo o TMZ, que o marido a obrigava a ter relações sexuais a três e que gravava estes encontros, usando as fitas para ameaçar a mulher depois.

Em 2014, com esgotamento físico e emocional, a cantora tomou um frasco inteiro de aspirina. Ao tentar pedir socorro pelo telefone, ele a teria impedido, trancando a porta do quarto e dizendo que a cantora deveria morrer.

A ex-Spice Girl ameaçou deixar Stephen muitas vezes, mas ele a teria ameaçado com violência, dizendo que destruiria sua vida, sua carreira e lhe tiraria os filhos.