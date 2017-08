Ex-modelo afirma que foi contratada para namorar Thammy Miranda

Em entrevista ao SuperPop desta segunda-feira, 28, na RedeTV!,a ex-modelo Laíne Souza afirmou que foi contratada para fazer um personagem, que incluiu realizar ensaios sensuais, filmes adultos e manter um relacionamento com Thammy Miranda.



Na época, a então modelo era conhecida como Julia Paes. "Foi o nome para o personagem que, na época, apresentei para os filmes, para as revistas, para o Thammy. Na época, eu não podia falar. Eu fui contratada para fazer esse tipo de trabalho, desde posar nua, toda essa repercussão", disse.



Luciana Gimenez perguntou o trabalho incluía o namoro com Thammy e Laine respondu que "sim". O ex-BBB Ilmar, que participava do programa, também questionou se o namoro foi combinado. "Inicialmente, sim. Acabou virando realidade", disse a ex-modelo.



Casada e mãe de quatro filhos, ela diz que perdeu o contato com o filho de Gretchen depois que mudou de área de atuação. "O Thammy é uma pessoa bacana, não tenho nada contra ele", afirmou.



Hoje evangélica, Laíne diz que se arrepende de tudo o que fez. "Faria muita coisa diferente? Sim, mas acho que foi importante para o meu crescimento. Se eu não tivesse errado, talvez eu continuasse no erro. Eu tive as experiências ruins que fizeram eu me arrepender e produziram frutos ruins e me fizeram mudar de caminho", afirmou.



Segundo ela, fazer filmes adultos foi uma decisão precipitada. "Não era necessário. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, esperado, buscado, trabalhado, porque o dinheiro é consequência do trabalho. Por mais que tenha me trazido dinheiro, não foi de uma maneira legal e trouxe coisas ruins também", lembra. Sobre os julgamentos que ainda diz receber, ela afirma que não se importa. "Errar é humano, eu errei. Assumi, é digno", finalizou.