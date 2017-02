Ex-global é agredido em assalto em BH

O ator Igor Cotrim, de 42 anos, dava uma volta pelas proximidades do hotel em que estava hospedado em Belo Horizonte quando foi surpreendido por bandidos que deram voz de assalto e o agrediram na cabeça, na madrugada da última terça-feira (31).

Em sua conta no Facebook, o ator aproveitou para informar os fãs sobre o ocorrido e tranquilizá-los. "Estou bem, dei um passeio ao redor do Hotel para conhecer mais um pouco o local, e fui agredido por trás, acredito que com madeira. Levei três pontos na cabeça, mas já estou medicado. Me roubaram o dinheiro, mas ao menos me deixaram os documentos. Estou bem agora", postou ele.

Igor ficou famoso após a participação no seriado Sandy & Junior.