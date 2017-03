Ex-galã Mário Gomes vende hambúrguer em carrocinha na praia

Um dos maiores galãs da televisão brasileira com mais de 30 novelas no currículo, Mário Gomes, 64 anos, está se arriscando em outra área. Enquanto não volta a gravar a terceira temporada de “Magnífica 70”, do canal HBO, o ator está vendendo hambúrguer e batata frita em uma carrocinha numa praia da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Estou fazendo uma experiência. Me preparando para investir em food truck”, disse ele em entrevista ao Extra. Todo final de semana Mário e o filho, João, de 10 anos, estão no local. O ator vende os sanduíches na sua própria carrocinha e o filho canta para os clientes, com a ajuda de um violão.

“Fico bebendo minha cachaça e vendo esse visual da praia”, afirma o 'novo comerciante', que ainda aluga a casa onde mora para festas e eventos.

Aos fãs, o ator avisa que sua carreira artística não está encerrada. “Agora vou ser professor, darei um curso no Polo de Cinema e Vídeo de como ter seu próprio canal de televisão”, explica Mário, que também faz um trabalho voluntário no Retiro dos Artistas, após ter criado uma horta com os moradores de lá: “Recebi até ligação de Fernanda Montenegro me parabenizando”.