O ex-beatle Paul McCartney fará shows no Brasil em outubro deste ano. As apresentações são parte das comemorações dos 50 anos do lançamento do disco "Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band" (1967).

A informação foi divulgada neste domingo (16) pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo". Em sua passagem pelo Brasil, em 2013, McCartney fez show em Goiânia, no Estádio Serra Dourada.

McCartney irá fazer show na Bahia, onde nunca se apresentou. Ainda não há informações sobre outros locais e venda de ingressos.

NOVO ÁLBUM

Em março, McCartney anunciou novo álbum, que será produzido por Greg Kurstin, responsável por compor "Hello" junto com a cantora Adele.

"Ele é um cara ótimo. Greg é musical e é ótimo trabalhar com ele", afirmou McCartney.

A novidade foi confirmada em entrevista à BBC Radio 6. "Estou fazendo um novo álbum, o que é muito divertido. Estou no meio das gravações", disse.

O nome e data de lançamento do novo disco ainda não foram anunciados.

McCartney também lançou a versão remasterizada do álbum "Flower in The Dirt", lançada com demos antes não mostradas nas sessões de gravação com Elvis Costello.