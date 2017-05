Ex-BBBs Emilly e Mayla fazem presença vip em troca de hospedagem e alimentação

Foi-se o tempo em que ex-BBBs poderiam “cantar vitória” mesmo sem vencer o reality show. As presenças vips, que renderam pequenas fortunas aos ex-brothers no passado, estão cada vez mais escassas e, por isso, obrigaram a campeã do BBB 17 e sua gêmea Mayla a permutar a presença em um evento em troca de hospedagem e alimentação.

Quem acompanha as redes sociais das gêmeas percebeu que as duas ostentaram no último fim de semana no Villa Mix em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Entretanto, segundo informou a assessoria do evento, as duas não receberam nenhum cachê pela presença. Ao contrário, foram elas que entraram em contato com os organizadores da festa em busca de “cortesias”, segundo informou o Jornal Extra. De acordo com a assessoria, a organização do evento se responsabilizou, apenas, em garantir alimentação e hospedagem em uma das suítes do Club Med, onde aconteceu a festa.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que as gêmeas tentam fazer suas vontades. Emilly, apesar de ter vencido o prêmio de R$1,5 milhão no BBB17, ainda não recebeu o dinheiro, e, por isso, tentou para ela e a irmã irem como convidadas ao show de Anitta e Maluma no último sábado, mas a organização da casa de shows já havia lotado a lista de cortesias e precisou recusar o pedido das gêmeas.

Desde que venceu o reality, Emilly, as duas irmãs, o sobrinho e o pai se mudaram de Eldorado, no interior do Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro.