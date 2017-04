Ex-BBB17, Ilmar afirma que sairá candidato pelo PT

O ex-participante do Big Brother Brasil (BBB17), Ilmar Renato, afirmou em acampamento organizado pelos movimentos indígena e quilombola, chamado Terra Viva, em Brasília, que deve se candidatar a um cargo público nas eleições de 2018 pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O ex-BBB é filiado ao partido desde 1995. No entanto, ele disse que ainda não sabe para qual cargo pretende recorrer e espera posicionamento do partido.

Eliminado do reality show na 11ª semana, ele admitiu que a participação nesta edição foi pensada para promover seu nome politicamente e para pautar assuntos que o interessam.

Durante o evento, Ilmar não quis comentar de forma mais aprofundada sobre as polêmicas em que se envolveu na casa. Sobre Emilly ele voltou a afirmar que a vencedora não merecia o apoio maciço que alcançou no País.

Já sobre Marco, que foi eliminado do BBB acusado de agressão à sister Emilly, disse que não pretende reatar a amizade.