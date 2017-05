Ex-BBB Vivian fala sobre ter ficado com o sertanejo goiano Jorge, da dupla com Mateus 📷

A segunda colocada do BBB 17 se viu em uma saia justa depois de sair da casa. Tudo porque Vivian ficou sabendo que foi noticiado em alguns sites um suposto romance entre ela e o cantor Jorge, da dupla sertaneja Jorge e Mateus. A jovem negou tudo e ainda afirmou que tudo não passa de maldade pura.

"Fiquei muito chateada e triste. Sempre os respeitei muito, não só como profissionais, mas também na vida pessoal. Sigo a mulher do Jorge, acompanhei o nascimento do filho dele, Davi. Ele nem sabia que eu existia. O Mateus a mesma coisa, casou recentemente", disse Vivian para o site Extra.

A jovem já foi fotografada diversas vezes com a dupla e chegou a acompanhar os shows por várias cidades brasileiras como Goiânia, Belo Horizonte e Fortaleza.

"Talvez hoje eles saibam quem eu sou porque vivia falando deles no BBB. Deve ter sido um choque para eles eles também.'Quem é essa menina?', devem ter pensado.

Veja uma postagem de Vivian ao lado do sertanejo Jorge:

Tudo começou quando um amigo da manauara disse que ela teve um rápido affair com um jovem cantor. "Nunca fiquei com famoso, já fiquei com gente do meio, que trabalha, mas tem poucos seguidores, mas nunca com cantor ou ator. Atores geralmente moram no Sudeste, não em Manaus", afirma.

Só que a resposta da moça vai contra algo que foi dito por ela e publicado no site do Big Brother Brasil. Na apresentação dos participantes dessa última edição, Vivian foi apresentada ao público como a "nova participante do BBB 17 que já ficou com um sertanejo famoso". Entre as perguntas feitas a ela, Vivian foi questionada se já tinha ficado/se relacionado com algum famoso? E a resposta dela foi que já tinha ficado com um famoso do mundo sertanejo.