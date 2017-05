Ex-BBB se desentende com a marca de Ronaldinho Gaúcho

Desde que saiu vitoriosa do BBB 17, a gaúcha Emilly Araújo tem se envolvido em diversas confusões. A mais recente delas aconteceu na última terça-feira (16), quando a ex-BBB devolveu dois relógios que havia ganhado no mesmo dia da marca do jogador Ronaldinho Gaúcho.

Segundo publicou a marca no Instagram, a gêmea havia estado na loja localizada em um shopping da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e teria recebido os relógios de presente em troca de uma postagem no Instagram. Após a foto ser compartilhada no perfil da marca, entretanto, uma suposta advogada de Emilly teria entrado em contato com a loja e exigido que a publicação fosse desfeita.

A loja, de imediato, apagou a foto e fez um novo post explicando o ocorrido. Segundo a marca, tentaram contato com a campeã do BBB17, mas ela não respondeu.

De acordo com a marca, após desfazer a parceria, a gêmea mandou os relógios de volta à loja.

Leia a nota completa: