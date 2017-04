Ex-BBB Marcos quer distância de Emily

Uma notícia ruim pra quem ainda achava que o romance mais comentado do Big Brother Brasil iria resistir fora do confinamento. Expulso do programa, Marcos disse a pessoas próximas que não pretende continuar seu namoro com Emily.

Segundo informações, a família do cirurgião plástico, que nunca aprovou o relacionamento, contribuiu para essa decisão. O pai do participante teria tentado tirá-lo da casa no dia em que o filho brigou com todos os participantes do programa.

O ex-BBB também foi orientado a não se pronunciar sobre Emily até o seu depoimento na delegacia, marcado para esta segunda-feira (17). Ele deve ficar longe da finalista do programa até que tudo esteja esclarecido.