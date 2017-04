Ex-BBB Marcos diz ter ficado surpreso por Emilly não tê-lo abraçado na final do programa

Durante entrevista à jornalista Laís Gomes, divulgada em seu perfil no Facebook, o ex-BBB Marcos Harter declarou ter ficado surpreso com o fato de Emilly, com quem teve um romance dentro da casa, não ter procurado por ele após o fim do programa.

“Esperei o abraço dela, que, infelizmente, não veio. Esperei a reação que ela tanto verbalizava lá dentro, especialmente após minha saída”, disse o médico.

Diante da situação ele concluiu que era “melhor respeitar seu espaço junto aos familiares.”.



Quando questionado sobre o seu namoro com a campeã dessa edição, ele contou que precisa conversar com a ex-sister primeiro, “Infelizmente, ainda não conversamos, mas espero que isto aconteça em breve. Quanto ao relacionamento, este vai depender desta conversa”.



Harter afirma ter cumprido sua missão no reality show: “Minha entrada no programa iniciou um ciclo e minha presença na final o encerrou. Entendo que cumpri minha missão”.



Confira a entrevista na íntegra aqui.