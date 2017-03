Ex-BBB diz que jornal usou foto dela em anúncio sexual de travesti

A ex-BBB Fani Pacheco divulgou em seu Instagram e Facebook uma notícia preocupante. Ela denunciou o jornal português "Correio da Manhã", de Lisboa, que usou uma foto dela em um anúncio sexual da "travesti Morgana" nos classificados.



Fani Pacheco disse ter ficado perplexa e reproduziu em suas redes sociais a imagem do anúncio. "Um jornal de Lisboa usou a minha foto como se eu fosse travesti e estivesse vendendo "serviços" sexuais. Isso é muito sério. Uma situação constrangedora, usando minha imagem de uma forma pejorativa (sem preconceito, mas como não é a minha escolha de vida tenho o direito de me sentir depreciada sim) e o jornal sequer confere a imagem dos anúncios. Um grande absurdo!! Crime de direito de imagem. Violação à minha imagem, que neste caso o anunciante não tem autorização minha para utilizar", escreveu Fani, que pediu uma retratação do jornal.



"Vertente do chamado Direito da Personalidade, o direito à imagem é uma prerrogativa tão importante que é tratada na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso X, que assegura inviolabilidade à honra e imagem, dentre outros atributos, e prevê o direito de indenização para a violação", escreveu. "Peço ao jornal uma retratação no mesmo, como cidadã e figura pública, Correio da Manhã. Mais cuidado, por favor, com as imagens de seus anunciantes", completou.