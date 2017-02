Evento reúne passeio ciclístico com fotografia em Goiânia

O Coletivo Goiânia em Fotos realiza, na manhã de domingo (19), o "Goiânia em Fotos de Bike", evento aberto ao público e gratuito, que conta com passeio ciclístico e fotografia. A concentração será às 9h, em frente à Catedral Metropolitana de Goiânia, na Praça Dom Emanuel, Rua 10, Centro.

Vamos fotografar e andar de bike? No dia 19 (domingo), o Goiânia em Fotos irá promover um passeio ciclístico e fotográfico. Venha com sua bike ou alugue uma do GynDeBike. O ponto de encontro é bem pertinho de uma das estações. #fotografia #goiania #bike #gyndebike Uma publicação compartilhada por Goiânia em Fotos (@goianiaemfotos) em Fev 10, 2017 às 11:35 PST

Os participantes devem levar suas bicicletas ou utilizar uma das compartilhadas pelo projeto da Prefeitura, Goiânia de Bike. Para pegar a bike em uma estação é necessário baixar aplicativo no smartphone e fazer cadastro ou ligar de celular para 4003-0397. O passe diário custa R$ 4,00 e é lançado no cartão de crédito. Todas as informações sobre as bicicletas compartilhadas estão disponíveis no site www.debikegoiania.com .

A rota para o passeio inclui trechos da ciclovia e paradas para fotografar. O participante pode utilizar qualquer equipamento fotográfico, como celular, câmeras digitais ou analógicas. A atividade busca contribuir com a sensibilização e o desenvolvimento do olhar fotográfico, a partir da apropriação de espaços urbanos e a troca de experiências fotográficas.