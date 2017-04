Evento reúne moda, arte e música no Bosque dos Buritis, em Goiânia

O projeto "Moda e Arte nos Parques de Goiânia", que reúne moda, artes visuais, design, música e performance, acontece nesta sexta-feira (21), entre 10h e 18h, no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, em Goiânia.

O público vai poder conferir os trabalhos de cinco artistas visuais que farão “duplas” com cinco designers de moda no contorno do lago principal do Bosque dos Buritis. A ideia é promover o encontro de linguagens e propor um desafio para os 10 profissionais; cada artista visual estampará com pintura (ou outra interferência livre) uma peça de tecido e essa peça seguirá, posteriormente, para as mãos dos designers de moda para a confecção de uma peça de vestuário (também com inspiração livre).

A abertura e a ambientação musical ficará por conta do DJ (e designer) Marcos Queyroz, e às 11h, haverá a apresentação do Quinteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

A coordenadora de Moda e a proponente do projeto é a professora e coordenadora do curso de Design de Moda da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e professora na Faculdade Estácio de Sá, Suely Calafiori, que tem uma carreira pautada pelo ensino de moda e coordenação de eventos do gênero. O multiartista Sandro Tôrres atua no projeto como coordenador de Artes, fazendo a curadoria e acompanhando a produção dos artistas visuais.