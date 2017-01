Evento reúne feijoada, samba e moda de viola em espaço country, em Goiânia

Que feijoada e samba combina ninguém discute, mas acrescente agora moda de viola e música country, assim será a Feijoada Villa Cavalcare, neste sábado (14), na Villa Cavalcare, em Goiânia.

A feijoada começa às 13h e será preparada no fogão a lenha, para deixar ainda mais gostosa. Já a música fica por conta do Grupo Quero Mais, Bia Torres (ex The Voice) e Gustavo Rocchi.

Serviço

Local: Villa Cavalcare (Rua Mp 12; Qd 11; Lt 06 – Residencial Mar Del Plata – Goiânia)

Ingresso: R$ 80,00 masculino

R$ 60,00 feminino

Pontos de venda: Tribo do Açaí e Villa Cavalcare