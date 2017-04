Evaristo Costa zoa Padre Fábio de Melo após desenho na internet: “Vê se o vinho não está vencido"

A internet tem degustado do bom humor do apresentador de telejornal Evaristo Costa e do Padro Fábio de Melo. Na sexta-feira (7) a zoação teve início. O religioso postou em suas redes sociais uma montagem um tanto quanto rudimentar na qual ele se desenhou ao lado do comandante do Jornal Hoje e brincou na legenda: "Hoje eu tive o imenso prazer de visitar o presidente da internet, o meu amigo Evaristo Costa em seu local de trabalho. Conheci os bastidores do JH e ao final fui gentilmente convidado por ele para registrar nosso encontro com uma fotografia na bancada", disse o padre.

A resposta de Evaristo surpreendeu, mas também alegrou os fãs. “Dizem que não podemos contrariar... Que legal, Padre Fábio de Melo. Venha outras vezes. Foi um prazer recebê-lo. Está tomando o que?", questionou.

Horas depois o apresentador global repostou a foto e ironizou: "Por favor, vê se o vinho das celebrações não está vencido. Bom fim de semana a todos!".