Evaristo Costa revela que usa o mesmo terno desde janeiro

O jornalista e apresentador do Jornal Hoje Evaristo Costa costuma contar os segredos da produção 'por trás das câmeras'. Nesta segunda-feira (13) revelou no Instagram que usa exatamente o mesmo terno para apresentar o jornal desde o início do ano.

"Meu 1° tutorial voltado a moda masculina: Se você vai adquirir seu primeiro terno, compre uma cor escura e básica. Azul marinho, por exemplo, 'orna' com tudo. Invista na variedade de gravatas e camisas. Ninguém vai notar que vc está usando o mesmo terno. Eu garanto. Ps.: desde o começo do ano estou fazendo a experiência de usar o mesmo terno. Vai uma mulher fazer isso!"

Veja o post: