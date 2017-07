Evaristo Costa encerra seu último 'Jornal Hoje' com 'até breve'

O apresentador Evaristo Costa se despediu da bancada do Jornal Hoje nesta quinta-feira, 27. No encerramento do programa, fez questão de agradecer pelos 14 anos que passou à frente do programa, ao público e também a Sandra Annenberg, sua dupla no jornal há mais de uma década, que fez questão de desejar-lhe sucesso em seus novos projetos.

'Essa foi minha última apresentação de tantas, ao longo dos meus 14 anos aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho neste tempo todo e até breve!', disse.

Antes mesmo de o programa chegar ao fim, os internautas já estavam lamentando sua saída.

