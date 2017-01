Evaristo Costa abraça bancada ao retornar à apresentação do 'Jornal Hoje'

Evaristo Costa usou a fama que conquistou nas redes sociais para promover a volta à bancada do "Jornal Hoje" (Globo), nesta terça-feira (17).

No Facebook, antes da atração ir ao ar, ele publicou uma imagem abraçado à bancada do programa, dizendo que tinha sentido falta do cenário no período em que esteve de férias. "Estava morrendo de saudade", escreveu.

E no Instagram ele postou um vídeo no qual dava a entender que tinha esquecido como dar nó em uma gravata

Como faz um nó mesmo? Tô de volta ao @jornalhoje. Até às 13:20. Bom dia Um vídeo publicado por Evaristo Costa (@evaristocostaoficial) em Jan 17, 2017 às 4:23 PST

Os dois posts fizeram sucesso entre os fãs do apresentador. Enquanto no Facebook recebeu mais de 220 mil curtidas em cerca de cinco horas, no Instagram foram quase 300 mil.

Não é raro o apresentador da Globo usar as redes sociais para contar alguns detalhes dos bastidores das gravações. Pelo Twitter, em dezembro ele declarou que ia tirar férias naquele mês e depois substituiria Tadeu Schimdt na apresentação do Fantástico nas primeiras três edições do ano. Por isso esteve afastado do "Jornal Hoje" até esta terça.

Aliás, neste domingo (15) ele envelheceu 40 anos graças à maquiagem feita pela produção para promover uma reportagem sobre como chegar bem à terceira idade.