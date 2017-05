Europa lidera a preferência para a primeira viagem internacional

Todo mundo se lembra das primeiras experiências de viagens - desde a primeira viagem da vida, até visitar um destino novo pela primeira vez ou se hospedar em um novo tipo de acomodação. Por isso, a Booking.com, líder mundial em conectar os viajantes com os lugares mais incríveis para se hospedar, realizou uma pesquisa com 15 mil viajantes do mundo todo para descobrir os principais destinos mais procurados pelas pessoas que fazem sua primeira viagem para o exterior. O resultado revela que a Europa é o principal destino global para marinheiros de primeira viagem. Confira abaixo:

Paris, França

Votado como o destino número 1 para a primeira viagem internacional, Paris proporciona desde momentos românticos para um casal até uma viagem em família repleta de diversão na Disneylândia. A capital urbana e que não dorme nunca, alimentada por champanhe e sonhos, é o principal destino para mergulhar no mundo dos apreciadores de arte e cultura.

Barcelona, Espanha

Votado como o destino número 2 para marinheiros de primeira viagem, Barcelona é o lugar perfeito para viajantes que buscam aproveitar o glorioso clima ensolarado, se divertir nas animadas praias ou mergulhar na rica história do El Gòtic (Bairro Gótico). Os viajantes recomendam Barcelona por sua arquitetura, pelos passeios turísticos e pela cultura.

Londres, Reino Unido

Londres foi a terceira colocada na lista de destinos para marinheiros de primeira viagem. O fascínio por Londres é impossível de ser definido, mas os viajantes adoram fazer compras, conhecer os pontos turísticos e os museus da capital. Da riqueza perturbadora de Belgrávia aos mercados urbanos de Camden Town, cada bairro tem sua personalidade e charme únicos.

Viena, Áustria

Não importa se você é fascinado por arte, cultura ou sofisticação europeia moderna, o quarto destino mais procurado por marinheiros de primeira viagem, Viena, oferece uma riqueza de escolhas para os visitantes. Aproveite seus dias passeando por muitos museus, suba em um bonde no Palácio Belvedere ou faça compras no moderno Graben e Kärntner Strasse.

Málaga, Espanha

Um excelente destino internacional para uma primeira viagem é Málaga, lugar perfeito para explorar a beleza do sul da Espanha. Considerada a capital da Costa del Sol, Málaga oferece butiques chiques, cafeterias charmosas, bares modernos em coberturas e o calçadão à beira-mar com passeios noturnos para mergulhar no clima mediterrâneo, além de mais de 30 museus.

Veneza, Itália

Veneza é um destino perfeito para uma viagem romântica ou um destino para mergulhar na riquíssima arte e história desta bela cidade. Considerada a sexta cidade mais votada para marinheiros de primeira viagem, os viajantes adoram os museus, a cultura e o romance ao visitar Veneza. Seus canais contam uma história épica de uma cidade fundada no comércio, e o fluxo constante de gôndolas e as luzes dos restaurantes e bares à beira dos famosos canais criam a fusão entre o romance e a elegância.