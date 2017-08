Eu quero que você venha comigo

Caetano convidou e muitos foram com ele. Na Tropicália, Gil lhe ensinava as sofisticações da música, Tom Zé a ser anárquico, Jorge Mautner a ser um compositor libertário, Rogério Duprat a ser exigente com o trabalho, Torquato Neto a criar o novo. Nos anos 1970, Gil – sempre ele – era um dos Doces Bárbaros, completados pelas fortalezas vocais de Gal Costa e Maria Bethânia. Nos anos 1980, o encontro antológico no programa Chico & Caetano, com direito a convidados como Mercedes Sossa e Pablo Milanez e a um beijo icônico entre as duas lendas da MPB.

Tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Compondo com Milton Nascimento ou Djavan, cantando com a mexicana Lila na cerimônia do Oscar ou com Daniela Mercury em cima de um trio elétrico em Salvador, ele parece não se sentir um corpo estranho em nenhum lugar. Até quando embarca em projetos cujo resultado é duvidoso, como no disco e show com Maria Gadú. Neste, ele era a estrela. Anos antes, foi coadjuvante quando dividiu o palco com o rabugento João Gilberto. E se prontificou até a amparar Roberto Carlos cantando bossa nova.