Eu Fico Loko: Da telinha para a telona

Depois do sucesso do filme da youtuber Kéfera Buchmann no cinema, é a vez de outro fenômeno de popularidade na internet estrear na telona. Christian Figueiredo, de 22 anos, estará hoje em Goiânia, a partir das 10h30, em sessão de pré-estreia do seu primeiro longa, Eu Fico Loko, no Kinoplex do Goiânia Shopping. O jovem de Blumenau (SC) é sucesso no Brasil e é seguido por mais de 7 milhões no seu canal no YouTube. Os ingressos para a sessão custam R$ 50.

Dirigido por Bruno Garotti e produzido por Júlio Uchôa, Eu Fico Loko retrata a trajetória do youtuber a partir da adolescência, quando ele sonhava em se tornar conhecido, conquistar uma garota e descobrir sua vocação para o futuro. No papel do protagonista, além do próprio Christian, os atores Cauã Gonçalves Pereira e o goiano Filipe Bragança interpretam o artista em duas fases diferentes, com 10 e 15 anos.

“O convite para o filme foi algo muito louco. Sempre que conto, todo mundo fala que era para ser. O produtor do filme S.O.S Mulheres ao Mar, Bruno Garotti estava passeando com sua mulher no shopping e ele queria fazer um filme mais adolescente, mais ou menos com uma pegada Malhação, quando passou na frente da livraria e viu meu livro entre os mais vendidos. Ele comprou a obra, leu em um dia, e procurou minha assessoria e disse que queria fazer um filme comigo”, contou ao POPULAR em 2016.

Adaptação

O filme, que conta com Alessandra Negrini, como a mãe de Christian, Marcelo Airoldi, como o pai, e Suely Franco como a avó, foi baseado nos livros Eu Fico Loko – As Desaventuras de Um Adolescente Nada Convencional e Eu Fico Loko 2 – As Histórias que Tive Medo de Contar. As duas publicações venderam mais de 300 mil exemplares pelo Brasil e também se tornaram peça de teatro no ano passado.

Desde criança, Christian usava a câmera de um celular para fazer pequenos filmes sobre sua vida. Postar na internet foi conselho de um amigo. Um dos primeiros projetos recebeu o nome de Clube da Alegria, paródia dos programas de auditório. O sucesso veio com o canal no YouTube Eu fico Loko, criado em 2010. Quando chegou a 1 milhão de inscritos no canal, ele decidiu se mudar para São Paulo.

“Com 15 anos, tinha aquela paixãozinha de escola, que todo mundo tem, e tinha acabado de tomar um fora de uma menina, também era muito zoado pelos amigos e comecei a divulgar as coisas que me faziam ficar louco no canal. Fazia vídeos falando disso. Minha intenção foi misturar esses sentimentos no cotidiano para dentro da internet”, contou Christian.

A brincadeira virou sua profissão e hoje ele conta com assessoria de imprensa, webmaster, advogado, pessoas para editar seus vídeos e um empresário. Virou estrela das mais poderosas desse mercado. No ano passado, Christian comandou o Me Conta Lá No Quarto, quadro do Fantástico, da Globo. Primeira vez, primeiro beijo, bullying, liberdade, sexualidade e vários outros temas da vida dos jovens foram tratados pelo rapaz.

“O negócio é sempre se renovar, não parar de produzir conteúdo porque quem morre no digital é quem não inova. Estou bem tranquilo e acho que teremos uma vida muito longa. Tenho vários inscritos no YouTube e, para um menino que saiu de casa e não esperava nada, estou bastante animado pelos resultados que consegui recentemente na minha carreira.”

Cinema: Pré-estreia Eu Fico Loko, com Christian Figueiredo

Data: Hoje, às 10h30

Local: Kinoplex do Goiânia Shopping – Av. T-10, Setor Bueno

Ingresso: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)