Eterno ‘Cabeção’, ator deixa o País e trabalha como caixa de restaurante em NY

Sérgio Hondjakoff, o eterno Cabeção de Malhação, completou 33 anos esta semana. Em entrevista ao jornal Extra, a mãe do ator, Carmem Hondjakoff, contou que o filho decidiu se mudar para os Estados Unidos no começo do ano e se afastar um pouco dos seus perfis nas redes sociais.

“Ele decidiu dar um tempo de internet, de tudo, do Brasil. Estava muito decepcionado com a carreira, com o país. Ele está em Nova York trabalhando como caixa no restaurante de um amigo e de vez em quando faz uns extras que aparecem”, contou.

Sérgio tem nacionalidade americana, mas não fala inglês fluente. Este foi outro motivo que o levou à terra do Tio Sam.

“Ele foi em março, logo depois do carnaval. Terminou um namoro e decidiu morar fora. Ele foi também para aprender o inglês. Apesar de ser americano, não é fluente no idioma. O Sergio não tem uma data para voltar, mas se pintar algum trabalho aqui na área artística ou qualquer outra coisa, dependendo da proposta, ele volta”, completou Carmem.