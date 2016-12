Estudo mostra que tomar cerveja todos os dias faz bem ao coração

Agora é oficial. Pesquisadores do Instituto Neurológico Mediterrâneo, na Itália, confirmam que ingerir cerveja diariamente faz bem e pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares em 25%.

O estudo foi publicado na revista científica Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Disease, e mostra que as mulheres podem consumir 330 ml diários (menos de uma lata), e os homens, 660 ml (menos de duas latas).

Os pesquisadores analisaram 150 estudos sobre o assunto e descobriram que, a menos que se tenha alguma pré-disposição para doenças relacionadas ao consumo de álcool ou algum tipo de dependência da substância, o consumo diário dessa quantidade determinada não aumenta o risco de demência, câncer e outras doenças e seria o suficiente para diminuir o risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC) e doença arterial.

Eles dizem ainda que o álcool e outros químicos presentes na bebida são responsáveis pelo efeito positivo. A cerveja contém altos níveis de antioxidantes – compostos que eliminam químicos nocivos à saúde -, além de minerais, como fósforo, iodo, magnésio e potássio e uma baixa quantidade de açúcar.

Alerta

Muita calma que nem tudo é cevada. Os pesquisadores lembraram que beber em excesso ou consumir pelo menos cinco doses de bebida alcoólica, no caso dos homens, ou quatro doses, no caso das mulheres, no período de duas horas, não é indicado e pode trazer prejuízos para a saúde.